"Man nav kauns par šo meiteni." Samanta Tīna par piedalīšanos TV šovā "O!Kartes akadēmija"

Tad drīzāk bija sajūta, ka esi izmests no laivas. Pirmās divas nedēļas bija ļoti grūti, jo tad beidzot tiec pie sociālajiem tīkliem. Ļoti liels paldies šova veidotājiem, ka mūs ļoti sargāja no sociālajiem tīkliem, mums tika atņemti telefoni, un tas palīdzēja koncentrēties. Kad beidzot tikām pie sociālajiem medijiem, sākām lasīt visu par sevi. Šķiet, esi uzvarējis, esi tuvāk savam sapnim, un pēkšņi lasi komentārus, un ir tāds kritiens.

Es atceros, ka zvanīju mammai un prasīju: kāpēc es tik ļoti riebjos visiem. Es to nevarēju saprast. Es taču gribēju tikai dziedāt," sajūtās par laiku uzreiz pēc šova noslēgšanās dalās Samanta.

Arī šodien Samanta nonākusi pie secinājuma, ka visiem izpatikt nav iespējams. Popularitātei līdzi nāk arī neglaimojoši komentāri. "Nedomāju, ka tā tam būtu jābūt, bet tā ir neatņemama sastāvdaļa. Tiklīdz kļūsti pamanāmāks, ne vienmēr tu patiksi visiem, un vienmēr būs par tevi viedoklis. Es to esmu pieņēmusi – tā ir medaļas otra puse. Vai nu esi mierā ar to, vai ej prom no turienes," saka Samanta.