Balsu okeāns vienā cilvēkā. “Hanzas peronā” uzstāsies amerikāņu mūziķe Meredita Monka

“Kad esmu uz skatuves, jūtos ļoti atvērta mirklim. Turklāt, ja uz skatuves atrodos viena, mēģinu pārtapt it kā par tādu šķidrumu, kurš plūst visos virzienos, atvērts jebkuram pagriezienam, pavērsienam.

Mūsu kultūras telpa māca jebkuru pieredzi izstāstīt vārdos un tieši tā mēs nevis piedzīvojam, bet attālināmies no patiesas pieredzes. Tieši šī iemesla pēc savā mūzikā mēģinu makslimāli izvairīties no vārdiem, lai prāts nokļūtu pilnīgi tam neierastā stāvoklī.

Jau minēts, ka šogad augustā apritēs pieci gadi, kopš “Hanzas perons” vēris durvis pēc vērienīgās rekonstrukcijas 2019. gada vasarā. Lai atzīmētu šo, no vienas puses – gana īso mēroto ceļu, bet, no otras, veroties tālumā, kurp “stiepjas sliedes no Perona”, līdz augusta nogalei gaidāmi vairāki spilgti kultūras un mākslas notikumi. Arī šis – abu mākslinieku-leģendu pirmā viesošanās Latvijā!