Izziņoti darbi, kuri turpinās sacensību par Latvijas Dizaina gada balvu 2024

Digitālo risinājumu kategorijā tika vērtēti trīs darbi, no kuriem dalībai nākamajā kārtā žūrija tālāk virzīja divus. Savukārt pakalpojumu dizaina kategorijā tika iesniegti divi darbi un abi piedalīsies nākamajā konkursa kārtā.

Lietotne “The Dematerialised LTD (DMAT)”.

Lietotne “The Dematerialised LTD (DMAT)”. Darba autori – “The Dematerialised” LTD komanda. UX/UI (tīmekļa vietnes arhitektūra un iekārtojums) vadība: dizainere un māksliniece Irina Špičaka. Darba pasūtītājs – “The Dematerialised” LTD.