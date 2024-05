Sipeniece-Gavare velta īpašus vārdus savai mammai Māmiņdienā

Es nevaru izdarīt ne pusi no tā, ko paveic mamma.

Tāpat viņas mamma ir ieguvusi apbalvojumu "Jaunpils goda novadnieks" un izveidojusi projektu, kurā psihologs pensionāriem vadīja lekciju par to, kā labāk dzīvot seniora dzīvi.

Baiba novērtē, ka mamma prot ieturēt smalko robežu un nekad nav jaukusies viņas dzīvē. "Stāstīt, kas ir uz sirds, vai ne ir tikai manis pašas ziņā. Ne visi vecāki tā prot. Un es to ļoti novērtēju. Paldies mammai par to. Jāsaka, ka es joprojām daudz ko no viņas varu tikai mācīties," saka Baiba.