4. maijs – Rozā galdauta svētki!

1990. gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu". Klīst leģenda, ka tūlīt pēc vēsturiskā mirkļa kāds no 138 deputātiem izvilcis no līdzpaņemtā maisiņa nesenīt par blatu dabūtu, sievasmātei domātu baltu galdautu, aplicis to ap pleciem kā supervaroņa apmetni un sācis no prieka skraidīt apkārt pa sēžu zāli. Tas ir iemesls, kāpēc 4. maiju mēs saucam par Baltā galdauta svētkiem.