2002. gadā Eirovīzijas dziesmu konkursā triumfēja dziedātāja Marija Naumova ar dziesmu "I Wanna". 2003. gadā konkursa finālā uzstājās pašmāju apvienība "F.L.Y." ar dziesmu "Hello From Mars", iegūstot 24. vietu. 2005. gadā Latviju konkursā pārstāvēja apvienība "Walter & Kazha" ar dziesmu "The War Is Not Over", ko skatītāji ierindoja 5. vietā.

2006. gadā Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā uzstājās grupa "Cosmos" ar dziesmu "I Hear Your Heart", iegūstot 16. vietu, 2007. gadā - apvienība "Bonaparti.lv" ar dziesmu "Questa Notte", kas ieņēma 16. vietu. 2008. gadā Latviju konkursā pārstāvēja grupa "Pirates of the Sea" ar dziesmu "Wolves of the Sea", kas godalgota ar 12. vietu.

2017. gadā Latviju konkursā pārstāvēja grupa "Triānas parks" ar dziesmu "Line", 2018. gadā - dziedātāja Laura Rizoto ar dziesmu "Funny Girl", 2019. gadā - duets "Carousel" ar dziesmu "The Night", 2021. gadā - dziedātāja Samanta Tīna ar dziesmu "The Moon Is Rising", 2022. gadā - grupa "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad". Neviens no māksliniekiem neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā.

Ja atskatās uz citu gadu neveiksmēm, tad 2004. gadā konkursa finālam nekvalificējās grupa "Fomins & Kleins" ar "Dziesma par laimi". 2009. gadā finālam nekvalificējās arī dziedātājs Intars Busulis ar dziesmu "Probka", kam sekoja pieci gadi, kad mākslinieki no Latvijas līdz finālam netika - 2010. gadā dziedātāja "Aisha" ar dziesmu "What For?", 2011. gadā - grupa "Musiqq" ar dziesmu "Angel in Disguise", 2012. gadā - dziedātāja Anmary ar dziesmu "Beautiful Song", 2013. gadā - grupa "PeR" ar dziesmu "Here We Go", 2014. gadā - grupa "Aarzemnieki" ar dziesmu "Cake to Bake".

Šogad par uzvarētājtitulu sacentās 25 valstis - Zviedrija, Ukraina, Vācija, Luksemburga, Izraēla, Lietuva, Spānija, Igaunija, Īrija, Latvja, Grieķija, Apvienotā Karaliste, Norvēģija, Itālija, Serbija, Somija, Portugāle, Armēnija, Kipra, Šveice, Slovēnija, Horvātija, Gruzija, Francija un Austrija.

Neilgi pirms fināla tika diskvalificēta Nīderlande, kas bija viena no konkursa favorītēm.

Foto: Eirovīzijas fināls