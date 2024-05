Hilarija Dafa kļuvusi par četru bērnu māmiņu

"Sapņoju vairākus mēnešus par to, kā turēšu tevi savās rokās. Piecas dienas, ko pavadu, iepazīstot tevi, elpojot tavu smaržu, vērojot tevi, ir maģiskas. Mēs visi tevi tā mīlam, it kā tu būtu mūsu ģimenes daļa jau ilgu laiku," par jaunumiem raksta Dafa. Aktrise publiskojusi arī intīmus kadrus no dzemdībām.