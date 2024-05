Iznācis rakstnieces Gunitas Lagzdiņas piektais romāns “Gunita”

Bet jāteic, ka “Gunitā” autore mani burtiski iespundēja krustugunīs. Mīlestības trijstūris! Ko nu? Kam just līdzi? Tam, nē – tam!

Tomēr beigās rakstnieces rastais risinājums ne tikai negaidīti iepriecina, bet arī liek domāt: bet ja nu šo un to no romānā minētajiem “krīžu risinājumiem” savā dzīvē varētu pielietot katrs no mums?”