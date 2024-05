[Ex] da Bass: Latvija ir ierakstījusi savu vārdu pasaules elektroniskās mūzikas vēsturē

[Ex] da Bass

Tā noteikti ir uzstāšanās "Loveparade" festivālā Vācijā 2006. gadā. Es nekad to neaizmirsīšu! Mums, Baltijas valstīm, bija sava ceļojošā skatuve, uz kuras Latviju pārstāvēju es, Bogdans Tarans un DJ Lona, Lietuvu — Mariuss Ivanofs un Mindaugelis, bet Igauniju — DJ Kolzar. Balstoties uz starptautiskā balsojuma rezultātiem, mūsu projekts Baltic Groove Union 420 pretendentu konkurencē ieņēma 2. vietu uzreiz aiz Polijas. Polija ir vismaz trīs reizes lielāka nekā visas trīs Baltijas valstis kopā. Tas bija satriecoši. Vēl tagad atceros brīdi, kad uzzināju balsošanas rezultātus un paziņoju tos Bogdanam. Mums izdevās ierakstīt savu vārdu Baltijas un pasaules elektroniskās deju mūzikas vēsturē.

Es esmu uzstājies gandrīz visos lielākajos Baltijas klubos, daži no tiem jau ir beiguši pastāvēt, bet joprojām ik pa laikam uzstājos tādos kā "First", "Tower", "Hollywood". Spēlēju arī Somijā, Norvēģijā, Turcijā, Zviedrijā, Anglijā, Apvienotajos Arābu Emirātos un citās valstīs. No Latvijas klubu kultūras zelta laikiem visvairāk atmiņā palikuši klubi "Essential", "Nautilus" un "Banzai".