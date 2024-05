Detlefs publicē jaunu skaņdarbu "Laika daudz" un gatavojas vasaras koncertiem

Pagājušā gada nogalē Uldis Dirnēns, pazīstams kā Detlefs , negaidīti atgriezās uz skatuves un bez plašas publicitātes sniedza vienu no pieprasītākajiem koncertiem koncertzālē “Palladium”. Šis koncerts apliecināja Detlefa mūzikas nemainīgo aktualitāti un iedvesmoja mūziķi turpināt radošo darbību.

Jaunā albuma iznākšana paredzēta 2024. gada nogalē un dziesmas, ar dažiem izņēmumiem, ir ņemtas no 2012. gada pierakstiem, kas ir laiks, kad šis albums varēja būt ierakstīts un izdots.

Debijas albums "Tu izliecies par sevi" iznāca 2004. gadā, savukārt 2007. gadā jau ar grupu "Detlef Zoo" iznāca otrais albums "Skapī", bet 2008. gadā Londonā tika ierakstīta tā versija angļu valodā "If It Makes Us Happy". Drīz pēc tam grupa darbību pārtrauca.