Uzņēmums turpina: "Paralēli aprīļa beigās mums radās ideja Adrianu uzaicināt uz plānoto mūsu veikala atklāšanu 24. maijā plkst 17.00. Adriana apstiprināja ierašanos un atsūtīja savas fotogrāfijas reklāmas materiālu izgatavošanai. (..) Tālāk seko drausmīgākais. Darbi apdarīti, esam gatavas veikala atvēršanas svētkiem un koncertam. Paņemu rokās telefonu - pēdējais vakars pirms koncerta plkst. 20.00 vakarā un no Adrianas ne ziņu, ne miņu. Nolēmām aizrakstīt, cikos plānojas ierašanās un cikos mums viņu pirms koncerta sagaidīt. Uz ko sekoja vienaldzīga un mulsinoša Adrianas atbilde: es aizmirsu jums uzrakstīt - man ir veselības problēmas..."

"Jā, veselība pirmā vietā, par to nav runas. Bet par attieksmi un neprofesionalitāti gan," tā uzņēmums.

"Agrāk es būtu metusies mēģināt pierādīt, kā ir un kā nav, bet man nav vairāk spēka tam. Es reāli esmu no tā tiešām izaugusi. Neviens neko nezina, kā ir patiesībā. No savas puses nevienu neesmu apkrāpusi.

Ir lietas, kas man ir jāuzlabo, un es to zinu, man tiešām ir daudzas lietas, ar ko man ir jāstrādā. Viena no tām - neteikt jā, ja es zinu, ka nevarēšu to izdarīt. Tā ir mana kļūda. Šobrīd esmu piedzīvojusi diezgan nopietnas veselības problēmas, jau trīs mēnešu garumā. Man ir absolūti tīra sirds, es ļoti labi zinu, ka sen nebiju plūkāta un tagad man cilvēki sūta ziņas, komentāros raksta briesmīgas lietas."