Skrastiņa balss atkal būs dzirdama "Simpsonos"

Atgādinām, ka Skrastiņš tika nomainīts pērn. TV6 programmu daļa Skrastiņa nomainīšanu tolaik komentēja šādi: "Laikam ejot, mums bija vēlme jaunās "Simpsonu" sezonas ieskandināt jaunā skanējumā, tāpēc no jaunākās sezonas slavenā seriāla balss ir jaunais aktieris Agris Krapivņickis. Viņš ir spēcīgs un talantīgs, lai turpinātu "Simpsonu" ēru un pilnvērtīgi ieskaņotu seriāla jaunās sezonas. Vecās sezonas, protams, saglabāsies ar Skrastiņa balsi."

Lēmums pārtraukt sadarbību Skrastiņam bija negaidīts: "Ir skumji, nenoliegšu, jo Simpsonus ieskaņoju no pašas pirmās sezonas, bet tāds nu bija kanāla lēmums, es to pieņemu. Mana dzīve ar to nebeigsies."