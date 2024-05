Reperis Karlo the laiž klajā debijas minialbumu

“SKĀBAIS KRĒJUMS ir pārdomas par līdzcilvēkiem un savu vietu starp tiem, gan lokālā, gan plašākā mērogā,” vēsta pats autors. “Pirms vairākiem gadiem uz ielas dzirdēju sarunu, kur kāds kungs minēja, ka nākot no pasākuma, kur būtu it kā bijis jābūt visam sabiedrības krējumam. “Jāsaka, gan, ka tas krējums tāds ieskābis bija,” viņš piemetināja. Man ļoti iepatikās šis jēdziens - sabiedrības skābais krējums. Kas to veido? Vai cilvēki, kas iedzīvojušies konkrētā dzīves veidā un nemana, ka vairs kādā kompānijā nav vēlami? Vai varbūt tie ir īgni kungi, kam neatkarīgi no visa būs skābs ģīmis? Reizēm, par to prātojot, sanāk iegrimt tādā diezgan drūmā stūrī, reizēm, krūtis dauzīdams, esmu pārliecības pilns.”