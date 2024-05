Par 2,9 miljoniem dolāru izsolīta Džona Lenona ģitāra

12 stīgu "Hootenanny" akustiskā ģitāra spēlēta "The Beatles" 1965.gada albuma un filmas "Help!" ierakstos, un, līdz tā tika atrasta, to vairāk nekā 50 gadus neviens nebija nedz redzējis, nedz spēlējis.

Ģitāra tika iegādāta telefonizsolē Ņujorkas kafejnīcā "Hard Rock Cafe", ko rīkoja izsoļu nams "Julien's Auctions."

Pēc tam, kad uz ģitāras bija spēlējuši "The Beatles" mūziķi, instruments nonāca popmūzikas dueta "Peter & Gordon" dalībnieka skotu ģitārista Gordona Volera īpašumā, bet viņš vēlāk to atdeva vienam no grupas turneju administratoriem.

Vairākas desmitgades vēlāk pārvākšanās laikā instrumentu mājas bēniņos uzgāja pēdējā īpašnieka dēls.

Ģitāra ir redzama filmā "Help!", kad grupa izpilda dziesmu "You've Got To Hide Your Love Away".

Tā spēlēta vairāku albuma "Help!" dziesmu ierakstos.