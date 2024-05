7. Starptautiskajā Baltijas jūras koru konkursā sacentīsies kori no 8 pasaules valstīm

Par Grand Prix ieguvēja titulu un iespēju iekļūt kormūzikas konkursa Eiropas Grand Prix finālā sacentīsies jauktie kori: “Imusicapella” no Filipīnām, “Oñatiko Ganbara Abesbatza” no Spānijas, “Moraviachor” no Čehijas, “Carl Johan Chamber Choir” no Zviedrijas, “Ahjo Ensemble” no Somijas, kā arī divi Latvijas kolektīvi – Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla” un Latvijas Universitātes jauktais koris “Juventus”.