"SLAVENĪBAS UZ OGLĒM" Daumants Kalniņš gatavo grilētas vistas pastēti un atklāj vasaras plānus

Šefpavārs norāda, ka pastēti varētu gatavo arī tikai no gaļas, bet tad tā nebūtu tik vijīga un bagātīga.

Visbeidzot pievieno timiānu, brūno cukuru un karamelizē to. Kad cukurs sakaramelizējies tad pievieno vīnu un nedaudz pavāra, līdz izvārījies no tā alkohols (smaržai no spēcīgi asas jāpaliek maigai).