Mika Dukura attiecības ar mīļoto ievirzījušās nopietnā gultnē

Dukurs žurnālam "Kas Jauns" teic, ka šobrīd dzīvo 15 minūšu brauciena attālumā no bērniem un katru nedēļu ņem viņus pie sevis.

Viņš piebilst: “Domāju, ka manai bijušai sievai un bērnu mammai ir ļoti paveicies ar manu jauno mīlestību, jo viņa ir ļoti saprotoša. Lai arī Endijai pašai vēl nav bērnu, nav pieredzes kā mammai, viņa labi tiek ar bērniem galā. Viņi ir kļuvuši par labiem čomiem. Man par to ir liels prieks.”

Šā gada janvārī Endija sacīja, ka iepazinusies ar bērnu mammu Lauru Dukuri. "Mēs sākumā runājam tikai par bērniem - par to, kā būtu labāk, kā es vispār pati uz to skatos." Dāmas tolaik nolēma, ka vēl nav pienācis īstais brīdis, lai tiktos ar bērniem. Tam par iemeslu bija Lauras vēlme bērnus pamazām sagatavot, lai arī viņi ir informēti par to, ka vecāki ir šķīrušies.