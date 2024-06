VEF kvartālu valdzinās romantiskie "The Sound Poets"

Publikas iemīļotās grupas "The Sound Poets" koncerts notiks radošā gaisotnē VEF kvartāla promenādē Ūnijas ielā 8, kurā izbūvēta iespaidīga skatuve. Pirms vakara galvenajiem māksliniekiem uz skatuves kāps jaunā dziedātāja Avéi, kura plašākai publikai pazīstama kļuva, piedaloties konkursos "Balss pavēlnieks" un "X Faktors", kā arī ar dalību 2023. gada “Eirovīzijas” nacionālajā atlasē, ar dziesmu “Let me go” iegūstot 5. vietu.

Ieejas biļešu cena uz VEF kvartāla rīkotajiem koncertiem vienmēr tiek noteikta ļoti draudzīga, rīkotājiem uzsverot, ka VEF kvartāla mērķis ir padarīt kultūras notikumus pieejamus plašākai publikai, vienlaikus iepazīstinot to ar nozīmīgu Latvijas arhitektūras industriālo mantojumu. Biļešu cena uz "The Sound Poets" koncertu – 15,50 eiro. Ieeja pasākumā būs atvērta no pulksten 18.00, teritorijā būs iespēja baudīt dzērienus un ēdienus no food court dalībniekiem un speciāli izveidotā “VEF Bāra”.