Vijolnieks Daniils Bulajevs ar domubiedriem koncertā “Atdzimšana” sola plašu emociju spektru

Nosaukums “Atdzimšana” radies, pretnostatot abas koncerta daļas, no kurām pirmā izskanēs gandrīz pilnīgā tumsā. Maksa Rihtera stīgu kvintets “On the Nature of Daylight” no albuma The Blue Notebooks (2003) ir, paša komponista vārdiem, “protests pret vardarbību Irākā un pārdomas par vardarbību - gan personīgi bērnībā piedzīvoto, gan kara varmācību”.