Filmas “Latviešu mīts” uzņemšana Latvijā noslēgsies vasaras saulgriežos

Filmu paredzēts izrādīt dažādās valstīs, tādējādi atklājot pasaulei mūsu mazās, bet savā ziņā bagātās valsts dārgumus: personības, tradīcijas, kultūras mantojumu. Arī to, ka tradīcijas joprojām ir nevis iestiklotas muzeju vitrīnā, bet joprojām dzīvas, klātesošas, pašsaprotamas.

Režisori pirmo reizi kopu “Grodi” satika ziemā, kad filmēja grupas mēģinājumu Rīgā un intervēja kopas vadītāju Aīdu Rancāni. "Danču vakars bija ideāls atgriešanās sveiciens dzimtenē, atjaunojot manu saikni ar latvietību," saka Diāna. Viņa pēdējos 13 gadus dzīvo Londonā, kur studēja un veidoja karjeru filmu industrijā. Gadu gaitā attālinoties no savām saknēm, viņa jutusies apmaldījusies, līdz palēnām no jauna izveidoja saikni ar savu kultūru un būtību. Latviešu kora mēģinājumos viņa sapazinās ar Konoru Gormanu, kurš augstu vērtē dažādas kultūras un to atstāto mantojumu. Nu abi jau ilgāku laiku strādā kopā pie filmas “Latviešu mīts”.