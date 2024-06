FOTO Ar Latvijas dizaina vienradzi – neona mākslu iepazīstina meistars Jānis Brolišs-Straume

Viens no šādiem meistariem ir Jānis Brolišs-Straume, kas ar neona mākslu un dizainu nodarbojas jau teju 20 gadus. Viņš ir entuziasts, kas atradis savu nišu un ir pārliecināts ne vien par šīs tehnikas un risinājuma neierobežotajām izpausmes iespējām, bet arī par to, ka neonam ir neatsverama vieta mākslas un dizaina pasaulē. To apliecina arī viņa darbi – gaismas ķermeņi, kas izceļas ar dažādiem impulsiem vizuāli tik piesātinātajā vidē.