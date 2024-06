Noskaties Tūkstošiem cilvēku Rīgas ielās - atskats uz krāšņajiem praida pasākumiem

Sestdien Rīgā notika praida kulminācijas pasākums - gājiens par vienlīdzību "Until we are all equal" ("Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi"), informēja Latvijas cilvēktiesību aktīvists un LGBTQI tiesību aizstāvis Kaspars Zālītis. Pēc gājiena Vērmaņdārzā norisinājās koncerts. Ieskaties praida spilgtākajos brīžos TVNET sagatavotajā video atskatā!