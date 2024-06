“Jauno Jāņu Orķestris” izdod jaunu albumu “Deju dziesmas”

Līdz ar to dziesmās iekodēta dejas milzu enerģija – kustības telpa un elpa. Dziesmās ir visa emociju gamma no skumjām līdz priekam, no bērnu draiskulības līdz mūsu senču mūžīgai spēka elpai. Nolēmām sakopot tās vienā deju dziesmu kamolā, kurā satīts arī viens laika periods JJO vēsturē. Ceram, to varēs arī uz priekšu šķetināt.”