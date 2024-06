FOTO Vecrīgā aplūkojama virtuālās realitātes izstāde par dzīvnieku aizsardzību

Ceļojošā interaktīvā izstāde tiecas izglītot cilvēkus par fermu dzīvnieku situāciju Eiropā un ar 360 grādu virtuālās realitātes palīdzību piedāvā palūkoties uz pasauli no dzīvnieku skatpunkta.

Interaktīvā izstāde "Par dzīvniekiem - Eirotūre 2024" ceļo no Zviedrijas un šovasar viesosies 15 Eiropas Savienības (ES) valstīs. Šodien no plkst. 13 līdz 20 ceļojošā izstāde piestāj Rīgā un būs atvērta ikvienam interesentam Doma laukumā. Izstāde ir latviešu un angļu valodās. Ieeja izstādē - bez maksas.

Ar 360 grādu virtuālās realitātes briļļu palīdzību ikviens interesents var palūkoties uz pasauli no fermās turēto dzīvnieku skatpunkta, labāk izprast viņu situāciju, kā arī uzzināt par pārmaiņu iespējām.

Izstādi Rīgā kopīgi organizē dzīvnieku aizstāvības organizācija "Project 1882" no Zviedrijas un Latvijas dzīvnieku aizsardzības organizācija "Dzīvnieku brīvība".

Biedrības "Dzīvnieku brīvība" vadītāja Katrīna Krīgere uzsver, ka dzīvnieku aizsardzība rūp lielai daļai sabiedrības, taču mūsdienās daudzi cilvēki pat nenojauš, kādos apstākļos mīt dzīvnieki, no kuriem tiek iegūti viņu ikdienas pārtikas produkti - gaļa, olas, piena produkti. Šī neparastā izstāde ir reta iespēja uzskatāmi ieraudzīt to realitāti, kas parasti ir apslēpta cilvēku acīm. Tā ir iespēja noskaidrot patiesību un uzlabot situāciju dzīvniekiem, jo tikai apzinoties esošo, var sākt to mainīt labākai nākotnei.