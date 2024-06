Pietiek lauzt un bojāt kokus, lai reizi gadā katram no 45109 (PMLP dati) Jāņiem, nemaz neskaitot tos, kam Jānis ir viens no diviem, trim vai piecdesmit vārdiem, uztamborētu ozollapu vainagu! Kurā brīdī ozoli deva šim ārprātam piekrišanu un parakstīja savstarpēju vienošanos, uz tās labprātīgi uzbirdinot simts gramu zīļu?

Liksim mierā kokus, bet labāk paskatīsimies, kas gadiem ilgi neskarts krāj putekļus mūsu noliktavās, pieliekamajos, šķūnīšos un garāžās. Tur noteikti var atrast ideāli piemērotu materiālu, no kā uzvīt personalizētu vainagu no lietām, kas tā nēsātāju spēs atbilstoši reprezentēt. Ja Jānis ir makšķernieks, piniet vainagu no fīderiem, vobleriem, eholotēm un mānekļiem, lai ko arī šie nosaukumi nenozīmētu.

Ja Jānim patīk saimniekot virtuvē, ir vesela plejāde ar silikona lāpstiņām, koka mentēm, cepampapīru dažādās krāsās, tējas maisiņiem un garšaugu pušķiem, no kuriem sanāktu pirmklasīga svētku rota. Politiķim Jānim uztaisiet kārtīgu kroni no novecojušām pasaules kartēm un Extra Strong matu želejas tūbiņām. Ugunsdzēsēju Jāni vienkārši aplejiet ar ūdeni, derēs. Īpaši vijīgs materiāls gaidin gaida, kad no tā uzpīs vainagu Jānim aitišņikam, – kabeļi, protams. To pašu var taisīt arī elektriķim Jānim.