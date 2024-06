Pasākumu ceļvedis Lustes un zaļumballes! Reģioni piedāvā bagātīgu Jāņu programmu

Gulbenes novada Līgo pagasts šodien no plkst.12 svētkus svinēs ar dažādām sportiskām un radošām aktivitātēm. Būs arī Līgo amatierteātra izrāde. Lizuma pils parks būs atvērts no plkst.12, kur bērniem paredzēti dažādi pasākumi. Būs skatāma autoizstāde "Limuzīns Jāņu nakts krāsā". Pasākumā muzicēs grupas "Līvi", "Sub Scriptum", "The Hobos", "Diets Sandra", DJ Roberts Lejasmeijers.