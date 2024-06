Džezmenis Indriķis Veitners: "Savus skaņdarbus es mēdzu nosapņot"

Kāds ir jūsu mīļākās dziesmas, kuru esat uzrakstījis vai izpildījis, stāsts?

Šai programmai savus skaņdarbus visus esmu nosapņojis – burtiskā nozīmē. Pamostoties galvā skan melodija, reizēm tikai pat motīvs, taču ar pavisam konkrētu noskaņu. tad svarīgākais ir to pierakstīt, un tad jau mēģinājumu procesā izveidojas skaņdarbs. Svarīgākais ir saglabāt sākotnējo noskaņu, kas reizēm ir tikai sajūta. Šādi notika ar tēmu "Nostalģija", ko arī mūsu topošajā platē ieskaņojām ar vienu – pirmo reizi (first take recording).

Aprakstiet dīvaināko vietu vai situāciju, kurā jums radās iedvesma jaunai mūzikai.

Mans hobijs ir makšķerēšana, un nereti, esot vienatnē dabā, rodas iedvesma dažādām melodijām. Kaut gan ar dabas skaņām, manuprāt, nekas nevar sacensties.

Kāds ir viens albums, kuru, jūsuprāt, ikvienam būtu jādzird vismaz vienu reizi dzīvē no sākuma līdz beigām un kāpēc?

Man ir daudz mīļu albumu visdažādākajās mūzikas stilistikās. Ir ļoti grūti izvēlēties vienu no tiem, bet mans ieteikums būtu katram vismaz reizi mūžā noklausīties grupas "Pink Floyd" albumu "The Dark Side of the Moon" – manuprāt, šis albums ir viens no nozīmīgākajiem veikumiem mūzikā 20. gadsimtā.

Ja jūs varētu uzstāties duetā ar jebkuru izdomātu varoni, kurš tas būtu un kādu dziesmu jūs dziedātu?