Latvijas mūzikas topu papildina vairāki pašmāju jaunumi

Latvijas straumēšanas topa augšgalā joprojām ir Eminems ar singlu “Houdini”, kas instrumentāli balstīts uz “Steve Miller band” populārās dziesmas “Abracadabra” sempla un turpina Eminema alter ego Slim Shady ierasto bezkaunību. Otrajā vietā ir Tomijs Ričmens ar singlu “Million Dollar Baby” - mākslinieks albumu sola jau šogad, pavisam drīz. Savukārt trešais ir Artemas ar “ I Like the Way You Kiss Me”, kurš Latvijā uzstāsies jau 12. augustā.