Rīgā uzstāsies korejiešu reperis "B.I"

2021.gada maijā izdotajā singlā "Got It Like That" piedalījās amerikāņu mākslinieki "Destiny Rogers" un "Tyla Yaweh", bet dziesmas "Illa Illa" videoklips pirmajās 24 stundās pēc publicēšanas bija guvis 12,7 miljonus skatījumu, kļūstot arī par pirmajās 24 stundās visvairāk skatīto "K-pop" vīriešu kārtas mākslinieka debijas mūzikas video.

"B.I" kļuva arī par pirmo dienvidkorejieti, kurš uzstājies festivāla "Lollapalooza" Vācijas versijā, Berlīnē. 2022.gada janvārī "B.I" kļuva arī par pirmo ne vien "K-pop", bet Āzijas mākslinieku, kurš piedalījies ASV Skaņu ierakstu akadēmijas veidotā digitālo priekšnesumu sērijā "Grammy Global Spin", izpildot versiju ar dzīvo grupu dziesmai "Nineteen" no albuma "Cosmos". 2022.gadā ar singlu "BTBT" un "EP Love or Loved Part.1" viņš pieteica albumu "Love or Loved", kam sekoja sekoja "To Die For" 2023.gada jūnijā.