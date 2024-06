Fantāzijas par mākslīgo intelektu - kino jau sen paredzēja MI uzvaras gājienu?

Pirmā filma kļuva par tādu sensāciju, ka pēc četriem gadiem, 2003. gadā, burtiski ar dažu mēnešu atstarpi viens pēc otra sekoja tās turpinājumi – “Matrikss atjaunots” un “Matrikss: revolūcija” (rež. Vačovskas). Triloģijas otrā daļa skatītājus un kritiķus pārsteidza ar to, ka spēja pavērt jaunus apvāršņus šķietami iepazītajai pasaulei, pacelt spriedzes latiņu un īstenot vēl ambiciozākus specefektus un kaskadiertrikus. Gaidas bija sakāpinātas līdz galējai pakāpei, un skatītāji cerēja uz iespaidīgu noslēgumu Neo cīņai par cilvēces brīvību. Te Vačovskām, šķiet, paslīdēja kāja, jo trešā daļa jeb “Matrikss: revolūcija” ir viszemāk novērtētā triloģijas filma. Tiesa, tās noslēgums deva augsni spekulācijām par iespējamiem turpinājumiem.

Sākotnēji Vačovsku tandēms atturējās no franšīzes turpināšanas, lai gan Kianu Rīvss publiski atzina, ka labprāt sastrādātos ar māsām turpinājuma veidošanā. Kādā intervijā Lilija Vačovska kritizēja to, ka filmu studijas tā vietā, lai atbalstītu jaunu filmu uzņemšanu, to vien dara, kā dod finansējumu sen zināmu stāstu turpinājumiem.