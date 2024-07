Brīvdabas mākslas telpa aicina uz muzikāli literāru priekšnesumu "Donbasa aprikozes Savvaļā"

Ukraiņu dzejniece Ļuba Jakimčuka ieradīsies Latvijā, lai tiktos ar lasītājiem – dzejas un ukraiņu literatūras interesentiem. Notikumā piedalīsies koklētāja Latvīte Cirse un šobrīd aktīvākā tulkotāja no ukraiņu valodas Māra Poļakova.

Žurnāls “Forbes” to ir nosaucis par vienu no 10 būtiskākajām ukraiņu grāmatām par karu. Arī Jakimčukas likteni smagi ietekmējusi Krievijas agresija jau 2014. gadā, kad viņa bija spiesta doties projām no mājām okupētajā Luhanskas apgabalā. Šī pieredze ievijusies viņas radošajā darbībā.