Ieva Adamss atklāti par cīņu ar depresiju

Ka zināms, Adamss 2021. gada nogalē izšķīrās no vīra, uzņēmēja Arņa Lejiņa. Runājot par pašreizējo dzīves posmu, viņa to sauc par brīnišķīgu. "Es kā sieviete beidzot esmu pilnīgi brīva! Es esmu izpildījusi visu, ko sabiedrība varētu no manis gribēt, - es biju vispaklausīgākā meita pasaulē, es biju teicamniece, es spēlēju klavieres, es pabeidzu Mūzikas akadēmiju, es ieguvu izglītību, es ieguvu darbu, es strādāju darbu, es kļuvu par māti, es apprecējos, es darīju visu - tieši tās funkcijas, ko sabiedrība varētu gaidīt no sievietes.