Praktiski padomi Sarunu festivāla LAMPA apmeklētājiem

Tiem apmeklētājiem, kuri dod priekšroku sabiedriskajam transportam – starppilsētu autobusam vai vilcienam – festivāla organizatori aicina iegādāties biļeti savlaicīgi. Līdz ar ierastajiem vilciena reisiem maršrutā Rīga-Cēsis-Rīga AS “Pasažieru vilciens” nodrošinās arī papildreisus: piektdien, 5. jūlijā, vilciens no Rīgas uz Cēsīm aties plkst. 13.30 un no Cēsīm uz Rīgu plkst. 15.37 un 23.55. Savukārt 6. jūlijā vilciens startēs no Rīgas plkst. 8.51 un 13.30 un no Cēsīm uz Rīgu plkst. 15.37 un 23.55.