Grāmata sievietēm par sievietēm – “Krustiņš jeb ļoti asiņaina grāmata”

Grāmatā iekļautajām sievietēm ir dažāda dzīves pieredze, un katra no viņām dod stāsta pavedienam savu īpašu nokrāsu, bagātinot un padarot to daudzveidīgāku. Viņas runā par savām sajūtām, par emocijām un praktisko, par sabiedrības un reizēm arī pašu aizspriedumiem. Par to, kā ir būt meitenei un sievietei – auglīgajā vecumā un arī pēc tā.