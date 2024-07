Nepalaid garām! Eirovīzijas uzvarētājs NEMO kā īpašais viesis uzstāsies festivālā "Laima Rendezvous Jūrmala"

NEMO dzimis 1999. gadā Bīlē, Šveicē. Jau trīs gadu vecumā viņš pievērsās mūzikai, sākot apgūt vijoles, bungu un klavieru spēli. Turpinot izglītību klasiskajā mūzikā, NEMO četrus gadus veltīja operdziedāšanas apguvei. Trīspadsmit gadu vecumā viņš pievienojās populārā mūzikla “Ich war noch niemals in New York” ansamblim, iegūstot vērtīgu skatuves pieredzi vesela gada garumā. Savas muzikālās karjeras paplašināšanai septiņpadsmit gadu vecumā NEMO kļuva par repa zvaigzni, izdeva divus minialbumus, kas guva lielu atzinību. Tādas dziesmas kā “Ke Bock”, “Du” un “Himalaya” kļuva par daļu no Šveices kultūras mantojuma.