FOTO Roka leģendas pierībina "Wondersalu"

Arī "Smokie" dziesmas 70. gadu beigās tika atskaņotas katrā diskotēkā, un rets amatieru ansamblis dziedāja, cītīgi nekopējot Krisa Normena aizsmakumu un lipīgos hitus – "Don’t Play Your Rock’n’Roll to me" vai "I Meet You at Midnight". "Smokie" šarmēja arī Wondersalas publiku.