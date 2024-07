FOTO Liepāja iesildās, iespējams, grandiozākajam šīs vasaras notikumam — festivālam "Summer Sound"

Festivālu “Summer Sound” aizvadītajā gadā apmeklēja rekordliels apmeklētāju skaits. Pludmales festivāls šogad notiks 2. un 3. augustā, uz četrām skatuvēm būs iespēja vērot vācu Dj Robin Schulz, franču elektronikas duetu Ofenbach, somu sensāciju Käärijä un daudzus citus, tostarp ballīšu partizānus Bermudu divstūri, lielāko repa apvienību Latvijā Kreisais krasts, pašpasludināto repa supergrupu Singapūras Satīns, grupu Astro’n’out, repa duetu Olas, episku ballīšu meistarus Bazzookas (NL), repa supergrupu BANDA BANDA, vienradžus ar lieku štuku - Citi zēni, alternatīvo rokgrupu Sudden Lights, skandalozo reperi VIŅA, puišus ar ambīcijām, sarkasmu un normāliem bicepsiem – Pirmais Kurss, Mazais Princis, Very Cool People, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Wiesulis & sangvn, Voiceks Voiska, Rīgas Modes, leģendāro Inokentiju Mārplu, Oranžās Brīvdienas, Laika Suns, Miks Galvanovskis, PND, Čipsis un Dullais, Satellites LV, All Day Long, Sub Scriptum, @tomsgrevins, $ourJ, Indygo, Kautkaili, Everstate, E6, Bad Habits, Martas Asinis, Sudrabu Sirds, Suistamon Sähkö (FI), Kerosene Kream (SE), Skier and Yeti (RS) Blody Heels, kā arī Apēdājs, Tumors, POP ROK skola un citus.