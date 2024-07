Jūrmalas festivālu ieskandinās Saullēkta koncerts Dzintaru pludmalē

Lai koncerta apmeklētājiem no Rīgas puses padarītu ērtāku nokļūšanu Dzintaru pludmalē, pasažieru pārvadātājs “Vivi” 14. jūlijā pulksten 3.24 ir norīkojis vilcienu reisā Nr.6365 Rīga-Dubulti, kas apstāsies visās pieturās šajā maršrutā, izņemot “Depo”. Nokļūšanai uz šo vilcienu uz 3. perona būs atvērta Rīgas Centrālās stacijas ieeja A tunelī. Apskatīt vilciena atiešanas laikus no katras pieturas un iegādāties e-biļeti iespējams “Vivi” tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē.

Johana Sebstiāna Baha Čakona no 2. partitas vijolei tiek uzskatīta par vienu no diženākajām un emocionāli spēcīgākajām mūzikas struktūrām, kas jelkad uzrakstīta solo vijolei.

Gabriels Dupāns bija viens no pēdējiem franču romantisma pārstāvjiem – viņa liriskajā un dabas iedvesmotajā mūzikā dzied jūra un vējš, kā to var just arī apcerīgajā ‘‘Meditācijā’’.