"Positivus" rīkotājs Majors atklāti par mūziķu honorāriem: "Tā inflācija ir prātam neaptveramos apjomos!"

Jau ziņots, ka 19. un 20. jūlijā Lucavsalā norisināsies festivāls "Positivus". Tajā uzstāsies amerikāņu dziedātājs, dejotājs un aktieris Džeisons Derulo, viens no Atlantas apvienības “Migos” mūziķiem Offset, britu rokgrupa “Nothing But Thieves”, hiphopa mūzikas pārstāvis NEMZZZ, pašmāju repa klasiķis Ozols, viens no šīs vasaras karstākajiem repa projektiem Wiesulis un sangvn, kā arī grupa “Detlef” un daudzi citi.