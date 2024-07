Latviešu dziedātāja uzstāsies prestižajā festivālā "Tomorrowland"

"Might Delete Later" ir unikāls elektroniskās mūzikas projekts, kurā balss pasta ziņas tiek pārveidotas par deju mūziku.

Pirms šī notikuma "Might Delete Later" laiž klajā jaunu singlu “Think About Last Night”, kas izdots kopā ar franču kompāniju "Believe". Kā visas projekta dziesmas, tā aizsākās ar balss ziņu.