FOTO Hokejisti, diplomāti un uzņēmēji mērojas spēkiem golfa turnīrā

“Šī turnīra veiksmes pamatā pavisam noteikti bija izcilā atmosfēra, ko kopā ar komandu izjutām jau no spēles pirmajām minūtēm, turklāt pārspēt pašam sevi vienmēr ir dubults prieks. (..) Ar golfu sāku aizrauties jau pirms gadiem 12, kad vēl dzīvoju Amerikā, lai atslēgtos no hokeja ikdienas, un šobrīd to labprāt izbaudu brīvajos brīžos kopā ar ģimeni gan tepat Latvijā, gan arī, ceļojot pa pasauli,” komentē turnīra uzvarētājs Kaspars Daugaviņš.