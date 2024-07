Ziemeļlatgale aicina uz IV Starptautisko festivālu “Lipa kust” un IX Latgales Stāstnieku festivālu

Līdz šim festivālā “Lipa kust” piedalījās Latvijas un kaimiņvalstu kopas, bet šogad festivāls ir izaudzis un tajā līdzās Latvijas kopām piedalīsies folkloras kopas no Čehijas “Lidová muzika z Chrástu”, no Gruzijas “Tsiskari” un tālās Latīņamerikas grupa no Kostarikas “Bocas Calles”.