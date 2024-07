Ar stāstiem no Butānas, Brazīlijas un Ukrainas tuvojas forums “Baltic Sea Docs”

No 3. līdz 8. septembrim “Baltic Sea Docs” filmu programmas seansi Rīgā notiks kinoteātrī “Splendid Palace”. Kā ierasts, skolēni, studenti un pensionāri seansus varēs apmeklēt ar bezmaksas biļetēm – tās augusta beigās būs iespējams izņemt kinoteātra “Splendid Palace” kasē.

Filmu programmā iekļauti spilgti un aktuāli no starptautiski ietekmīgiem kinofestivāliem atlasīti darbi. Sandensas kinofestivālā godalgotās filmas “Laimes aģents” (Agent of Happiness, 2024) darbība noris Himalaju valstī Butānā, kur valdība par sabiedrisku mērķi izvirzījusi iedzīvotāju laimi. Socioloģisko aptauju veicējs Ambers dodas no mājas uz māju, lai izvaicātu dažāda dzīves gājuma ļaudis un mēģinātu izmērīt viņu laimi.