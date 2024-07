FOTO un VIDEO Ar Ozola uzstāšanos izskan "Positivus" pirmā diena. Apskati spilgtākos mirkļus!

Varbūt skatītāju ziņā ne plašāko loku sapulcēja eksperimentālās mūzikas dīva no Losandželosas – Anželika Garsija. Toties tie skatītāji, kuri bija izvēlējušies ļauties atraktīvās un jaudīgu enerģiju iemiesojušās mūziķes sniegumam, tad arī palika savos posteņos visu viņas uzstāšanās laiku.

Festivāls turpināsies arī sestdien, 20. jūlijā, kad dzirdēsim tādus māksliniekus kā Džeisons Derulo, "Nothing But Thieves", Bendžaminu Klementainu, "Will Butler & Sister Squares", kā arī pašmāju mūziķus Fiņķi, "Kautkaili", "Purple Negative", un citus.