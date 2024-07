Jau ziņots, ka šīs nav vienīgās izmaiņas "Positivus" programmā - festivālā bija paredzētas arī grupas "Royel Otis" un repera "Ski Mask The Slump God" uzstāšanās - "Royel Otis" esot spiesta pārtraukt savu turneju Eiropā, savukārt reperis "Ski Mask The Slump God" nevarēja uzstāties "loģistikas problēmu dēļ".

Šogad festivālā uzstājas amerikāņu dziedātājs, dejotājs un aktieris Džeisons Derulo, britu rokgrupa "Nothing But Thieves", hiphopa mūzikas pārstāvis NEMZZZ, pašmāju repa klasiķis Ozols, viens no šīs vasaras karstākajiem repa projektiem Wiesulis un sangvn, kā arī grupa "Detlef".