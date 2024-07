Noskaties! Atraktīvākie Džeisona Derulo fani festivālā "Positivus" tiek pie TVNET+ balvām

Neilgi pirms festivāla kļuva zināms, ka atceltas grupas "Royel Otis" un repera "Ski Mask The Slump God" uzstāšanās - "Royel Otis" esot bijusi spiesta pārtraukt savu turneju Eiropā, savukārt reperis "Ski Mask The Slump God" nevarēja uzstāties "loģistikas problēmu dēļ".

Savukārt festivāla norises laikā kļuva zināms, ka atcelta arī piektdienas hedlainera repera Offset uzstāšanās un britu grupas "Nothing But Thieves" koncerts, kas bija paredzēts sestdien. Tas saistīts ar plašajiem IT traucējumiem un to radītajām problēmām starptautisko lidostu, banku un tiešsaistes mediju darbā.