Atgriezies jaunībā! Pieci populārākie ATB hiti

ATB, kura īstais vārds ir Andrē Tannebergs, ir pazīstams ar saviem emocionālajiem un aizraujošajiem šoviem, kas iegremdē klausītājus neticamas skaņas un dejas enerģijas atmosfērā. Viņa unikālā personība, kas apvieno aizraušanos ar mūziku un mākslu nodot emocijas caur skaņām, padara viņu par īstu skatuves leģendu. Ne tikai dīdžejs, bet īsts mūzikas filozofs, ATB spēja radīt hitus, kas kļuva par neatņemamu klubu kultūras sastāvdaļu: “9 PM (Till I Come)”, “Ecstasy”, “Let U Go” un “Don’t Stop” – katrs no tiem kļuva ne tikai par populāru skaņdarbu, bet gan par īstu himnu daudziem elektroniskās mūzikas cienītājiem visā pasaulē.

ATB koncerts Rīgā kļūs par neaizmirstamu notikumu 2024. gada vasaras koncertu dzīvē. Pasākums sāksies ar viena no Latvijas labākajiem dīdžejiem – mūzikas producenta un Party Service programmas veidotāja EHR radiostacijā DJ [Ex] da Bass uzstāšanos. Viņa setu laikā publika vienmēr iegrimst ritmā, kas liek sirdīm pukstēt unisonā ar basu. Pēc aizraujošās [Ex] da Bass uzstāšanās uz skatuves kāps pats ATB un ar savu leģendāro šovu pārsteigs Latvijas publiku Wondersalā.