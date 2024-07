Ministru kabineta noteikumos par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā norādīts, ka angļu valodā rakstītus personvārdus latviešu valodā atveido atbilstoši to izrunai angļu valodā. To angļu valodas skaņu un burtu vietā, kuru nav latviešu valodā, lieto angļu valodas skaņām atbilstošākās latviešu valodas skaņas un burtus.

Šie paši noteikumi aicina ņemt vērā, ka angļu valodā izruna atšķiras no rakstības un patskaņa izruna atkarīga no tā novietojuma. Tādēļ precīzai vārda atveidei izvērtē attiecīgā vārda izrunu. Patskaņus atveido atbilstoši to izrunai: