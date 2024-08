Vēsturiskā Līgatnes papīrfabrika aicina uz harmoniska dzīvesstila festivālu

Festivāls notiks no plkst. 11:00 līdz 22:00, un tas piedāvā daudzveidīgu mākslas un kultūras programmu. Ikviens pasākuma apmeklētājs varēs piedalīties vairāk nekā 20 ar mākslu, mūziku, amatniecību un pašizziņu saistītās radošās darbnīcās, apmeklēt bijušo Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvokli un administrācijas ēku, kura saglabāta autentiska, it kā būtu pamesta vien vakar.

Plkst. 13:00 notiks ģitārista Mārča Auziņa solokoncerts, savukārt plkst. 18:00 koncertu sniegs Kristīne Prauliņa ar grupu The Soulful Crew. Sarunu skatuvē notiks iedvesmojošas sarunas un diskusijas par drosmi rīkoties saskaņā ar sevi, par jaunu lietu radīšanu jau no esošajām un par dzīvi Līgatnē. Visas dienas garumā apskatāmas arī dažādas mākslas izstādes. Pasākuma apmeklētāji aicināti arī baudīt kvalitatīvu un daudzveidīgu ēdienu, kas radīts no mājražotāju un zemnieku produkcijas, kā arī piedalīties unikāla koncepta "Garā galda svinībās", ko rīko šefpavārs Ēriks Dreibants un zaļo Michelin zvaigzni ieguvušais restorāns "Pavāru māja". Tāpat arī festivālu bagātinās plašs tirgus, kurā savu produkciju piedāvās vairāk nekā 80 mājražotāji un zemnieku saimniecības. Ar visu festivāla programmu iespējams iepazīties: papirfabrika.lv/festivals.