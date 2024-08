Pirmais ieskats festivāla "Bauska TASTE" teritorijā un svarīga informācija apmeklētājiem

Festivāla dienās (9. un 10. augusts) divu dienu biļetes cena būs 50 eiro, bet vienas dienas biļete maksās 35 eiro. Apmeklētājiem no 12 līdz 17 gadu vecumam, senioriem un cilvēkiem ar II grupas invaliditāti divu dienu biļete maksās 40 eiro, bet vienas dienas biļete – 30 eiro. Atgādinām, ka festivāla dienās, iegādājoties biļetes, Bauskas novada iedzīvotāja atlaide netiks piemērota!

Bauskas Kultūras centra biļešu kases darba laiks – katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00, sestdien no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00.

Aproces

Lai apmeklētājiem nevajadzētu stāvēt rindā pie festivāla ieejas, no 5. līdz 9. augustam festivāla aproces iespējams saņemt aproču maiņas punktā Bauskas Kultūras centra klientu apkalpošanas centrā no plkst. 09.00 līdz 18.00. Katram festivāla apmeklētājam aproču maiņas punktā jāierodas personīgi, jo aproce uzreiz tiks aplikta ap roku. Aproču maiņas punktā aproci iespējams apmainīt tikai divu dienu un piektdienas biļešu īpašniekiem. Apmeklētājiem, kas iegādājušies sestdienas biļeti, aproci būs iespējams samainīt aproču apmaiņas punktā netālu no festivāla ieejas. Festivāla aproces pie ieejas būs iespējams saņemt arī apmeklētājiem ar divu dienu un piektdienas biļetēm.